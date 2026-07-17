16日午後6時10分ごろ、仙台市の深沼海水浴場で、「中学生がおぼれている」と目撃した人から警察に通報がありました。消防がおよそ25分後に男性を救助しましたが、心肺停止の状態だということです。男性は10代で、1人で海水浴場に来ていたとみられています。海水浴場の海開きは18日で、この日（16日）は波が高かったということです。警察が事故の原因を調べています。