広島の松田一宏オーナー代行が１６日、東京都内で行われたオーナー会議後、取材に応じ、一部週刊誌が薬物譲渡などで逮捕、起訴された会社役員と広島の現役選手３人が一緒に写った写真を配信した件について「週刊誌のこと一つ一つに対して特にコメントすることはない」と語った。球団で行っている全選手を対象とした調査については継続中とし、期限は「設けていない」と明かした。１４日にマツダで取材対応した鈴木清明球団本部