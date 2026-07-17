政府が近く閣議決定する経済財政運営の基本方針、いわゆる「骨太の方針」の最終案がわかりました。超党派の「国民会議」で議論している食料品の消費税減税について、「8月上旬までに方針を決定する」と明記しました。政府がまとめた骨太の方針の最終案では、食料品の消費税減税について、「国民会議の中間とりまとめを踏まえ、本年8月上旬までを目途に、その方針を決定する」と盛り込みました。国民会議の実務者会議では、来年4月