解任されたフェドロフ国防相＝2024年2月25日/Valentyn Ogirenko/Reuters（CNN）ウクライナでフェドロフ国防相（35）が解任された。最近の軍事的成功にもかかわらず、大規模な内閣改造が行われる中での解任は、国民の抗議や軍内部の不和を引き起こしている。フェドロフ氏は、テクノロジーの活用と兵員募集でみせた革新的な手法が評価される一方、同国の国防組織内の関係者らと衝突していた。多種多様なドローン（無人機）を開発する