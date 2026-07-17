吉本新喜劇の島田珠代（56）が13日放送されたテレビ朝日系「島田珠代×キンタロー。トンチキ保健室」に出演。洗濯時、娘の下着のにおいをかいでいることを告白した。この日、島田はお笑いタレントのキンタロー。とともにゲストのモデルでタレントのゆうちゃみ（24）を交え、トーク。ゆうちゃみが現在も母親や妹が東京の自宅に来てくれて、洗濯などの家事を全部やってくれていることを明かした。すると、この話に島田が反応。「いや