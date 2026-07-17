7月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスの腸内環境の検査にまつわる衝撃的な事実が明かされる一幕があった。【映像】マツコ、自身の身体に“極めてまれな特徴”が発覚「一生向き合っていこうと思っています」「最近、番組で腸内フローラのことやってて。俺いい加減に『マツコさんって牛の菌持ってるんだよ』って言っちゃったんだけど、牛だっけ？」と有吉が切り出した。マツコは「牛というか、家畜