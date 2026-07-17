Q高市首相の「憧れの人」、マーガレット・サッチャーとはどんな人？高市首相が「憧れの人」と公言する、イギリス初の女性首相で「鉄の女」とも言われたマーガレット・サッチャー氏。昨年は生誕100周年でもあり、あらためて注目が集まりましたが、「今なお評価を二分する人物」という指摘も耳にします。池上さんはサッチャー氏の人物像、評価について、どのように見ていますか？（30代・女性・フリーランス）【画像】ブルーのセ