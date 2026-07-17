「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が17日未明、Xを更新。奈良市立小学校に通っていた女子児童がいじめを受け「わたしは死ねばいいのに」と書いたノートに、担任が花丸を付け「you can do it!!ファイト！！」と書いたとして、女児と両親が市に約250万円の賠償を求めた訴訟で、奈良地裁が請求を棄却したとの報道を引用し「奈良の裁判官は英語が読めないの？」と、判決に疑問符を投げかけた。報道