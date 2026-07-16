7月14日、タレントの重盛さと美がInstagramを更新。プライベートショットを公開し、話題となっている。「重盛さんは、《甘酒Night》とつづり、白いレース付きのキャミソールにジーンズを合わせたラフなコーディネートの写真を投稿していました。ほかにも、ウィンクしながらカメラをじっと見つめる写真や、親交の深いタレント・礒部希帆さんとの仲むつまじいツーショットなども公開しています。なかでもファンが注目したのは、右