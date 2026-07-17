《神回！》と話題になった後はどう発展していくのか。注目が集まる仲野太賀（33）主演のNHK大河「豊臣兄弟！」。多くの視聴者がうなったのは、7月12日放送の第27回「本能寺の変」だ。【もっと読む】《主人公が脇役みたい》の声も…「豊臣兄弟！」小栗旬“信長”のアドリブに賛否 大河ドラマに史実はどこまで求められる？「小栗旬さん演じる織田信長の鬼気迫る演技、見応えある見事な殺陣、そして明智光秀へのプロレスのような飛び