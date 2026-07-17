ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアで販売している「iPhone 16」（128GB）の「新トクするサポート（A）」（48回払い）適用時の支払い額を値下げした。 他社からのMNPで料金プラン「シンプル3 M/L」を契約し、「新トクするサポート（A）」を適用した場合、1～24回目までの支払い総額が24円（月額1円×24回）となる。 これまでは同条件の適用で総額9648円（月額402円×24回）だった。通