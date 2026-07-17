誰も見たことがなかった“同居女性”「人を殺しました」同居していた女性を殺害した男は、自らこう警察に電話をしたという。しかし、近隣の住人はみな「あの家に女性が住んでいるとは知らなかった」と口をそろえ、驚きを隠せない様子だったーー。7月17日、横浜地裁で嘱託殺人の罪に問われている田辺広被告（75）に判決が言い渡される。田辺被告はこれまで法廷で何を語ったのだろうか。事件が起きたのは’25年11月13日の朝だった。