アメリカのトランプ政権は16日、外国人の留学生や報道関係者向けのビザについて、アメリカに滞在できる期間を短縮すると発表しました。アメリカの国土安全保障省の発表によりますと、留学生や研究者向けビザの有効期間は現在、一般的に5年ですが、原則として最長4年となります。延長を希望する場合は、申請して審査を受ける必要があります。また、報道関係者のビザについては、有効期間は現在5年ですが、滞在できる期間が最長240日