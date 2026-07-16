ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「これが噂のピチユニネキ」影山優佳のあざとい姿に反響集まる 北中米ワールドカップ 影山優佳 トレンド ネットで話題 エンタメ・芸能ニュース ABEMA TIMES 「これが噂のピチユニネキ」影山優佳のあざとい姿に反響集まる 2026年7月16日 16時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 影山優佳が、キッズ130cmサイズのW杯日本代表ユニホーム姿を公開した 「ピチピチでとっても可愛い」「あざといよね？」などファンから反響も 影山は、DAZNで北中米W杯日本代表戦の現地レポーターを担当していた ◆影山優佳の公式Xで公開された「噂のピチユニネキ」これが噂のピチユニネキ pic.twitter.com/guhsniCkTk— 影山優佳 期間限定本人 & staff (@KageyamaStaff) July 15, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/17 09:47 フランス代表サリバが背骨骨折を抱えたままW杯に出場、長期離脱の可能性 記事時間 07/17 09:04 カナダで830件以上の山火事発生 北中米W杯決勝の開催が危ぶまれると指摘も 記事時間 07/17 09:04 サッカーアルゼンチン代表「横断幕問題」で4人出場停止の可能性浮上