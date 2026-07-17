16日に都内で行われたプロ野球12球団オーナー会議。ピッチクロック、ピッチコムやスポーツ振興くじの導入検討などが主な議題として話し合われた。【もっと読む】広島「不祥事無視」は悪手中の悪手一方、球界を騒がしている指定薬物エトミデート、通称「ゾンビたばこ」は議案にすら上がらなかった。議長を務めたDeNAの南場オーナーは「まだ捜査が続いていると認識している。コミッショナーと広島球団が密にコミュニケーションを