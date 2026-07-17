千葉・柏市の病院で、看護師だった女が患者の点滴に排せつ物を混入させて殺害したとされる事件で、病院が記者会見を行い謝罪しました。柏たなか病院・長谷川病院長：尊い命を守りきれず、無念な思いでこの世を旅立たれたことに、心よりおわび申し上げ、ご冥福お祈りいたします。古川美由紀容疑者（51）は2026年1月、「柏たなか病院」で、男性患者（75）の点滴のチューブに排せつ物を混入させて殺害した疑いが持たれています。病院