ウクライナの首都キーウで、国防相更迭に怒りの声を上げるデモ参加者ら＝16日（共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領がフェドロフ国防相の更迭を決めたことを受け、ウクライナ各地で16日、抗議デモが開かれ、市民の怒りが広がった。首都キーウ中心部の広場でのデモには数千人が集まり「フェドロフを戻せ」「シルスキー（軍総司令官）は出て行け」などとシュプレヒコールを上げた。市民らは「フェドロフに問題は