「被害額は250万円くらい。ほんと、悪質ですよ」──そう語るのは、東京・湯島でスナックを営むママだ。7月6日、日本中の「夜の街」に激震が走った。クレジットカードの決済代行を手がける「全東信」が、大阪地裁に破産を申請したことが明らかになったのだ。【写真】破産の発覚後に変わってしまった「支払いシステム」負債総額は6日時点で1151億円。『東京商工リサーチ』の取材では、少なくとも20年前から粉飾決算を重ねてきた可