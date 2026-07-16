7月1日の愛知公演を皮切りに、自身20年ぶりとなる全国ツアーの盛況ぶりが伝えられる中森明菜が、昨年に続き、年末のディナーショー『AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2026』の開催を発表。そのポスターのビジュアルに、違和感を指摘する声があがっている。「ここ最近、メディアも含めて露出の増えている中森さんですが、これまで長らく体調不良に悩まされ、メディア露出をいっさいしない時期があったのは周知のとおりです。過去には2