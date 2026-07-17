ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（32）と妻・真美子さん（29）の“夫婦サイン”が、思わぬ形で話題を呼んでいる。【写真】「世界で40枚のみ」真美子さんの直筆サインカードが高額転売「どこの富豪」大谷夫妻の直筆カードが高額転売フリマアプリに、大谷と真美子さん、それぞれの直筆サインカードをセットにした商品が900万円で出品され、その後、実際に購入されたことが確認された。SNS上では、《900万円ってどこの富豪