点滴チューブに排せつ物を混入し、入院患者の男性を殺害したとして看護師だった女が逮捕された事件です。当時、女が男性について「あまり好きじゃない」と話し、男性も「あの人を担当から外してください」と周囲に話していたことが捜査関係者への取材でわかりました。古川美由紀容疑者（51）は今年1月、看護師として勤務していた病院で入院中の会田栄次さん（当時75）に対し、点滴の延長チューブに排せつ物を混入して殺害した疑い