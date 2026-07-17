おととい、東京・西東京市で小学3年の男子児童がワゴン車にはねられて死亡した事故で、逮捕されたワゴン車の運転手の男が、「横断歩道を渡る人はいないと勝手に思い込んだ」と供述していることがわかりました。東京・武蔵野市の運送業、田吹武俊容疑者（59）は、おととい、西東京市の交差点を右折する際、横断歩道を渡っていた小学3年の高嶋利久土さん（8）をワゴン車ではね、死亡させた疑いがもたれていて、きょう、送検されまし