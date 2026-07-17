夏の訪れを感じる6月。アメリカでは穏やかな「子育てライフ」を送る小室夫妻の姿が目撃された。一方、国会では皇族数確保のための皇室典範改正案が、6月30日に閣議決定された。政府は今月17日までの国会会期中に成立させようとしているのだが、世論の7割超が賛同する「女性天皇」の機運は遠のくばかり。さらに、このままでは愛子さまが「二級皇族」になりかねないというのだ。＊＊＊【写真を見る】“腹チラ”デニムで…小室