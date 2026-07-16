関節リウマチを患っている、直木賞作家でタレントの志茂田景樹（86）が14日、Xを更新。ベッドでの最新ショットを公開した。【映像】要介護5の志茂田景樹 ベッドでの最新ショット2017年に関節リウマチを発症し、2024年5月に要介護5の認定を受けたことを明かしていた志茂田。Xでは妻や次男夫婦との家族ショットを披露するなど仲むつまじい様子を見せている。ベッドでの写真を公開14日は、「妻が久々に村上春樹さんの本を購入し