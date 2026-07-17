漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、東京で産まれた我が子に対し、田舎育ちの山本さんが心配していたことについてです。この漫画をすべて読む（全5P）次回は7月30日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になるのはどうして？負の感情が原動力の山本さんに人生最大の幸せがやって来て。厄日もクラ