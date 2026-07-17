17日朝の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅は一時2900円を超え、6万3000円台まで下落しています。17日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時、2900円以上値を下げ、大幅安となりました。6万4000円を下回るのは、およそ1か月ぶりです。前の日のアメリカ市場では、半導体関連株が軒並み売られ、株価指数は大きく下落しました。この流れをうけ、17日朝の東京株式市場でも取引開始直後からAI・半導体関連株を中心に売り注文が広が