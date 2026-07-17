アメリカのトランプ大統領の演説原稿を映し出す「プロンプター」の担当者が、演説内容を予想する賭けで不正に利益を得た疑いで職務停止の処分を受けました。ホワイトハウスレビット報道官「大統領も私も報道は承知しています。大統領はとても残念で恥ずべきことだと考えています」職務停止処分を受けたのは、トランプ大統領の演説中、手元の原稿を画面に表示する「プロンプター」の担当職員です。処分はトランプ大統領自身の判断