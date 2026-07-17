１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万６８３５円５４銭）に比べて２５００円超下落した。６万４３００円台で推移している。日経平均が取引時間中に６万５０００円を下回ったのは、６月１２日以来、約１か月ぶり。人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄で売り注文が優勢となっている。