ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 優待券4500円分で桐谷氏が爆食い トレンド 桐谷広人 エンタメ・芸能ニュース X（Twitter） オリコンニュース 優待券4500円分で桐谷氏が爆食い 2026年7月17日 11時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 株主優待だけで生活する投資家の桐谷広人氏が、自身のXを更新した 新宿の「ハラペコステーキ」で優待券4500円分のステーキを爆食いしたと報告 先日まで入院していたが、美味しそうな食事の写真を投稿し元気をアピールした ◆桐谷広人氏、自身のXで「爆食い」を報告テンポスの優待券は、大泉学園のステーキ店が閉店て使える店がないので、8000円のカタログから選んでいました。14日に使おうとしたら、会員番号を入れろと出て、うまく品物が選べません😅それで調べたら、新宿のハラペコステーキで使えるのがわかり、14日夜行きました。写真のものを優待券4500円で☺️ pic.twitter.com/T7B3su0pPb— 桐谷広人・桐谷さん【公式】 (@yuutaihiroto) July 16, 2026 記事を読む