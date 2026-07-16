振り切った演技が話題になっている。女優のかたせ梨乃（69＝写真）の話。JO1の豆原一成（24）と「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」（テレビ東京系=木曜深夜24時30分）でダブル主演を務めており、7月9日に第2話が放送された。【もっと読む】かたせ梨乃は飲んで食べて！面白がり屋さん 2時間ドラマ女優たちは居場所を変えても元気なのだかたせが演じるのは"自認16歳美少女"の61歳・白石美子。美子は隣の部屋に暮らす新婚夫婦のイケメ