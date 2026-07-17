カナダ東部で発生している大規模な山火事により、アメリカ・ニューヨークでも16日、空が白くかすみ、大気汚染の注意報が出ています。カナダ東部オンタリオ州などで発生した大規模な山火事の影響で、隣接するアメリカのニューヨーク州にも煙が流れ込んでいて、空が白くかすみ、全域で大気汚染の注意報が出ています。これを受けてニューヨーク市は、図書館や消防署などで、無料でマスクを配布しています。マスク受け取った人「きょう