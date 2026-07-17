カナダでの山火事の煙がアメリカにも流れ込み、サッカーのワールドカップ決勝戦への影響も懸念されています。松浦記者：ニューヨークの街全体に焦げた匂いが漂っていて、白いもやがかかっています。普段であれば見える2キロメートルほど離れた建物もぼんやりとしか見えません。カナダ東部オンタリオ州で続いている山火事の煙は16日、アメリカ東部に流れこみ、ニューヨーク市内の大気汚染指数は「健康に非常に悪い」とされる200以上