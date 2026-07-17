東京消防庁によりますと、きのう（16日）都内では9歳から100歳までの男女あわせて137人が熱中症の疑いで救急搬送されました。都内の1日の熱中症疑いの搬送者数としては、今年最多（暫定値）を更新したということです。このうち、▼40代と60代の男性2人、80代の女性1人のあわせて3人が重篤、▼80代から90代の男性3人、80代の女性1人のあわせて4人が重症、▼100歳の男性を含む男女61人が中等症、▼男女69人が軽症です。