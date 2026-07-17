アメリカのトランプ大統領は日本時間の17日午前に演説を行い、過去の大統領選挙で中国による選挙介入があったと主張しました。一方、主要テレビ局の一部は、この演説の生放送を見送る異例の対応を行いました。トランプ大統領：18州で数千万人の有権者データが、中国で購入、窃取、ハッキングされていた。トランプ大統領は演説で、自身がバイデン前大統領に敗北した2020年の大統領選挙をめぐり、中国による選挙介入があったことを