紅茶以外の茶葉”を使ったり“味変”が楽しめたりと、進化系「ミルクティー」が続々登場しています。【写真を見る】英国菓子で“味変”や“スパイス”カスタマイズまで「ミルクティー」人気拡大中【THE TIME,】 ヒット予測1位…新商品も続々10代〜30代前半の女性1000人に調査した「2026年下半期αZ世代トレンド予測」※Trepo編集部(株式会社Creative Group)調べそのフード部門で1位になるなど、若者を中心に「ミルクティー