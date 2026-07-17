2027年春での解散を公表しているアイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴(21)が16日、自身のインスタグラムを更新し、わんこそば100杯をたいらげたことを報告した。 【写真】積み上げられたお椀の量！女性3人でこれはスゴイ メンバーの辻野かなみ(27)、吉川ひより(24)とともに、7月5日に盛岡を訪れた際にチャレンジした。辻野も100杯、吉川は108杯と3人とも3桁を達成し、証明書をゲットした。