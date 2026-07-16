「尊い命を守りきれず、無念な思いでこの世を旅立たれたことに、心より深くおわび申し上げます」【衝撃写真】大便点滴した“白衣の天使”古川美由紀容疑者そう頭を下げたのは、千葉県柏市の「柏たなか病院」の長谷川奉延病院長。看護師が入院患者の点滴に大便を混入させて殺害した疑いという、耳を疑うような事件が起きた病院だ。実は、この病院は……。社会部記者の解説。「殺人容疑で逮捕されたのは、古川美由紀容疑者（51）