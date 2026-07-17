人気セクシー女優の向井藍が17日まで自身のXを更新。貧しかった過去の衝撃エピソードを明かした。向井は「小学生の頃は貧しくてお腹をちょっとでも満たすためにティッシュに醤油付けて食べてたりしました。（絶対ダメだよ）」と赤裸々に投稿。「今は頑張って生きてきた自分を甘やかせてます。何をしても楽しい」と、白米を手に笑顔の写真をアップし「小さい頃の私、頑張ってくれてありがとう。これからもとことん甘やかします」と