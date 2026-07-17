システム障害が続く冷凍食品大手のニチレイは、きょうから一部の工場や倉庫で配送を順次、再開します。記者「順次、出荷や配送を再開するとしているニチレイの物流センターですが、たくさんのトラックが作業しているのが確認できます」けさ、東京都内のニチレイの物流拠点では、作業員が冷蔵の商品などを大型トラックへ積み込んでいる様子がみられました。今週月曜日のサイバー攻撃によってシステム障害が発生したニチレイは、きょ