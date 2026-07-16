7月15日、大野智の新しい公式ファンクラブ「さと島」が始動した。嵐終了後のメンバーらの活動に注目が集まるなかでもたらされたニュースだったが、さっそく年会費の問題が取りざたされているようだ。芸能界は引退せず、活動を継続する方針が伝えられていた大野。7月にはSNSを開設し、「これからは人間・大野智として、僕の日常や趣味を発信していく」と宣言している。15日、満を持してオープンされた「さと島」だが、早くも