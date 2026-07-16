7月13日に美容師のInstagramにアップされた王林の攻めすぎ私服ショットが、話題になっている。【写真】「変わっちまったか悪い意味でな」海外セレブのようなボディースーツ姿の王林《明るめオリーブベージュいつもありがとう》という文章とともに、オリーブヘア＆大胆なハイレグボディースーツを着用した王林の写真が添えられていた。「変わっちまったか悪い意味で」3年ほど前から海外セレブを中心にボディースーツにパン