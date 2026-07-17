ＮＨＫは１７日、サッカーワールドカップの決勝戦「スペインＶＳアルゼンチン」（２０日、午前３時〜放送開始・総合、ＢＳＰ４Ｋ）について、出演者が決まったと発表した。現地ゲストには日本代表監督の森保一氏。「試合の前後やハーフタイムなどにご出演頂く予定」とあり、「この歴史的な一戦の魅力、さらには大会の舞台裏から日本代表の振り返りまで、現役の代表監督ならではの視点で、余すこと無く方っていただきます」とあ