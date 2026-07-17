アンジャッシュ渡部建と鬼越トマホーク・良ちゃんのバトルが波紋を広げている。発端は今月８日、渡部の単独トークライブをめぐり、良ちゃんがＸで渡部を「ゴミ」などと罵倒したこと。あとあとトークライブの制作を手がける宮地謙典氏の不手際が原因であることが判明したが、良ちゃんは問題のポストを取り下げていない。これには相応の理由があるようだ。良ちゃんは８日の投稿で次のようにつづっている。「制作の元先輩（宮地