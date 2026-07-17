店舗の駐車場では、客のあり得ない運転トラブルに巻き込まれることがある。投稿を寄せた50代男性（サービス・販売・外食）が、東海地方の店舗で勤務していた時のやばいエピソードを明かしてくれた。ある日、男性が店舗の外にある共用トイレから出てくると、こんな光景が目に飛び込んできた。「駐車場に入って来た車がバリカーに衝突したのを目撃した」バリカーとは車の進入を防ぐポールなどの車止めのことだが、しっかり壊れてしま