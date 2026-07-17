7月13日、「SmartFLASH」が報じた、広島東洋カープ選手と“ゾンビたばこ”の売人との「密接交際写真」。同チームの矢野雅哉、小園海斗、田村俊介が、通称「ゾンビたばこ」と呼ばれるエトミデートを譲渡した罪で逮捕・起訴された滝口涼介被告と親密そうにしている様子の写真を公開したものだ。特に矢野は、滝口被告とホテルのベッドでくつろぐ様子までもが写っていた。「これに対し、広島の鈴木清明球団本部長は翌日の取材で『報