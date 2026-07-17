アメリカのトランプ大統領は16日、国民向けの演説を行い、中国が、アメリカの有権者情報を不正に入手し、選挙に影響を与える工作を行ったなどと主張しました。トランプ大統領「中国は、史上最大規模とされる選挙データの不正取得を行った」トランプ大統領は、アメリカのゴールデンタイムに国民向けに行った演説で、自身が大統領選で敗北した2020年から中国が、アメリカの有権者情報を不正に入手し、選挙に影響を与える工作を行って