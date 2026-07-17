北海道・釧路警察署は7月16日、公然わいせつの疑いで釧路町の自衛官の男（49）を現行犯逮捕しました。男は16日午後9時前、釧路市文苑の歩道で下半身を露出していた疑いが持たれています。警察によりますと、午後9時に目撃者から「男2人がもめている」と通報があり、警察官が現場にかけつけると、勤務時間外の別の警察官が男を現行犯逮捕していたということです。この警察官は下半身に何も着けずに歩道を歩く男を発見しその場で逮捕