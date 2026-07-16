お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が16日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、新たな結婚生活の形を提案する場面があった。「七夕」というテーマになると、カズレーザーは「なくなっても平気な行事の一つですよね。1ミリもワクワクしないし」とバッサリ。「七夕だからって売れるものがなさそう。ハロウィーンとかクリスマスって売れるものがあるから、大