5月31日に活動を終了した嵐だが、元メンバーの大野智が個人サロン「さと島」をオープン。ファンから歓喜の声が続出する中、その料金設定には困惑の声もあがっている。【写真】大野智の“個人サロン”の料金設定元嵐・大野智の個人サロン「さと島」大野は7月3日にXとInstagramを開設し、そこで「さと島」の発足を告知。報告は動画でおこなわれ、「人間・大野智として僕の日常や趣味を発信していこうかな。それをみんなで共有で