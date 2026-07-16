これまで7度の離婚を経験してきた“ビッグダディ”の8度目の結婚生活が、早くも正念場を迎えている――。ビッグダディこと林下清志氏（61）が7月16日、自身のブログを更新。6月24日に8度目の結婚を発表したばかりだが、わずか3週間で妻から離婚届が届いたことを明かした。林下氏はブログで、《深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました。「離婚届」字の如くです》と報告。一方で、《確かに意見が会わない事もありますが「こん